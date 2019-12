Reale Mutua, utile 2019 di 132 milioni

(ANSA) - TORINO, 11 DIC - Reale Group ha chiuso il 2019 con un utile consolidato di 132 milioni, in linea con il 2018 al netto degli elementi straordinari, e premi in crescita del 6,2% a 5,3 miliardi. I conti sono stati approvati dall'assemblea dei delegati di Reale Mutua di Assicurazioni, che ha deliberato per il 2020 benefici di mutualità a favore dei soci/assicurati per 9,6 milioni, con un importo fino a 5 milioni per interventi a favore delle famiglie e delle aziende assicurate, colpite dalle recenti calamità naturali. L'1% dell'utile consolidato sarà destinato a Reale Foundation, la fondazione corporate di Reale Group, per contribuire al raggiungimento degli Obiettivi di sostenibilità dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

"Un anno complesso il 2019, sia per le tensioni politiche e sociali, non solo in Italia ma anche in Spagna e Cile, che si sono ripercosse sulla volatilità dei mercati finanziari, sia per le calamità naturali, che hanno colpito i paesi in cui operiamo", commenta Luigi Lana, presidente di Reale Mutua.