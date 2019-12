Patinoire Palavela apre al pubblico

(ANSA) - TORINO, 11 DIC - In occasione delle feste di Natale, per la gioia degli amanti del pattinaggio sul ghiaccio la patinoire del Palavela di Torino sarà aperta al pubblico per un mese a partire da domani. L'impianto ha ospitato la finale Grand Prix Isu di pattinaggio di figura 2019-2020, dove oltre 32 mila spettatori hanno ammirato i più grandi pattinatori del mondo. La novità del 'Palavela On Ice' nasce dall'accordo con Casa.it, società con 26 milioni di visite al mese e oltre 12 mila agenzie immobiliari affiliate, che ha sponsorizzato l'iniziativa.

Sarà possibile pattinare tutti i giorni fino a mezzanotte a partire dal primo pomeriggio, e la domenica fin dal mattino, in un ambiente accogliente con luci sceniche e musiche, dotato di punti di ristoro, servizi, e aree relax.

I biglietti saranno acquistabili in loco, dove si potranno anche noleggiare i pattini. Su prenotazione si potranno anche prendere lezioni di avviamento al pattinaggio.