Cirio, creiamo Comitato Pilotaggio Tav

(ANSA) - TORINO, 11 DIC - La Regione Piemonte istituisce il Comitato di Pilotaggio della Torino-Lione per sopperire "all'inerzia del governo" che, non nominando il commissario di governo, tiene fermi i lavori dell'Osservatorio. Lo ha annunciato il governatore Alberto Cirio a margine della Conferenza intergovernativa tornata a riunirsi dopo un anno a Torino. "Abbiamo 41 milioni di opere d'accompagnamento, stanziati dal Cipe nel 2017, che non possono partire - osserva Cirio - e non intendiamo aspettare oltre".

Il Comitato di Pilotaggio della Torino-Lione è previsto dalla legge regionale 4 del 2011. "Contiamo di costituirlo entro gennaio - spiega Cirio - per dimostrare la volontà assoluta della Regione Piemonte di fare l'opera. E per consentire ai Comuni di spendere i fondi già stanziati dal Cipe". Già oggi partiranno le lettere con cui la Regione Piemonte intende chiedere agli enti interessati di nominare i propri rappresentanti del nuovo organismo.