Scritta anti-sardine, 'siete pesciolini'

(ANSA) - TORINO, 10 DIC - Uno striscione con la scritta "Ribelli non lo siete...ma pesciolini nella rete" è comparso questa mattina a Torino, appeso alla cancellata tra piazzetta Reale e piazza Castello. La firma 'Rimmel' ricorda il titolo del quarto album del cantautore italiano Francesco De Gregori. Oggi alle 19, nel centro città, il movimento delle 'Sardine', nato a Bologna e diventato nazionale, scenderà in piazza anche nel capoluogo piemontese, con raduno proprio in piazza Castello.

Sulla pagina web che pubblicizza l'evento è stato pubblicato il decalogo dei comportamenti da tenere: niente bandiere o simboli di partito, niente immondizia lasciata in giro al termine manifestazione, nessun cartellone offensivo, niente violenza verbale e nessun insulto.