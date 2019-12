Sardine, migliaia in piazza a Torino

(ANSA) - TORINO, 10 DIC - Una piazza Castello gremita ospita il primo raduno delle Sardine a Torino. Sono migliaia le persone che si sono date appuntamento nel centro Città per la manifestazione indetta, inizialmente, in concomitanza con la presenza nel capoluogo piemontese del leader della Lega, Matteo Salvini.

"Siete tutte sardine? Sì.... Squali? No... ce n'era uno ma mi dicono non essere venuto", ha detto dal palco all'inizio del raduno Paolo Ranzani, tra i promotori torinesi del movimento, riferendosi all'assenza di Salvini al processo per vilipendio svoltosi a Palazzo di Giustizia.

Il raduno è iniziato con una 'Bella Ciao' in versione muta, a labbra chiuse "per tutte le vittime di violenza che non hanno potuto parlare". "Chiedo a tutti voi di tornare a fare politica nei bar, in piazza, con gli amici, non possiamo sperare in una politica migliore se siamo indifferenti", è l'appello di uno degli organizzatori.

Tra gli slogan scanditi dalla piazza anche "Torino non si Lega".