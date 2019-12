Champions: Juventus a Leverkusen senza de Ligt

(ANSA) - TORINO, 10 DIC - Matthijs de Ligt non è tra i convocati di Maurizio Sarri per la trasferta di Leverkusen, in Champions. Il difensore olandese non ha preso parte alla rifinitura mattutina al JTC, restando in palestra a svolgere un allenamento personalizzato: non prenderà quindi parte all'ultima partita del girone di qualificazione della Juventus. (ANSA).