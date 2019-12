X Factor, artisti a Intesa Sanpaolo

(ANSA) - TORINO, 9 DIC - Intesa Sanpaolo, main partner di X Factor 2019, rinnova per il quarto anno consecutivo il proprio supporto al talent show di Sky prodotto da Fremantle. Continua la serie di appuntamenti musicali dal vivo con i concorrenti eliminati dopo ogni puntata. Le più belle filiali new concept di Intesa Sanpaolo si trasformano così in palcoscenici per gli artisti, offrendo un'opportunità in più per esprimere il proprio talento attraverso la musica.

A Torino l'appuntamento è domani, martedì 10 dicembre, presso la filiale di via Monte di Pietà, dove alle ore 18 è in programma l'esibizione di Eugenio Campagna, il giovane concorrente in gara fino alla semifinale. Già dalle 17 sarà possibile accedere alla vicina Area X da via San Francesco e provare le esperienze di realtà virtuale di questo innovativo spazio da poco inaugurato e dedicato alla cultura della protezione. Per partecipare alla serata, gratuita e aperta al pubblico, è necessario registrarsi sul sito www.intesasanpaolo.com.