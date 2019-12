Salone Libro: aumenta spazio ragazzi, focus su Rodari

(ANSA) - TORINO, 09 DIC - Aumenta lo spazio per i bambini e i ragazzi al Salone del Libro di Torino: occuperà tutta l'ultima porzione del secondo Padiglione del Lingotto Fiere con 3 sale, 10 laboratori, 2 librerie e mostre dedicate ai giovani e alle famiglie. Oltre 400 ore di programmazione in 3 sezioni: 0/7 anni, 8/13 anni e +14 anni. Al centro i temi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, con il coinvolgimento degli editori, delle scuole e dei giovani di Fridays For Future. Un focus sarà dedicato a Gianni Rodari nel centenario della nascita.

"La formazione è il tema fondamentale del Paese, o si riparte da qui o non si ripartirà. E' fondamentale il potere trasformativo dell'istruzione", sottolinea il direttore editoriale Nicola Lagioia. "L'educazione un aspetto cruciale quanto quello del confronto e dell'esperienza. SalTo Diventi, lavoriamo con il Salone del Libro per progettarne i contenuti", spiega il segretario generale della Compagnia di San Paolo, Alberto Anfossi.

Torna il Buono da leggere della Regione Piemonte. (ANSA).