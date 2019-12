Due tram si tamponano a Torino,11 feriti

Tamponamento tra due tram oggi pomeriggio a Torino, in corso Ferrucci nei pressi di piazza Bernini. Un autista e dieci passeggeri sono rimasti feriti anche se nessuno sarebbe grave. L'incidente è avvenuto in corso Tassoni nei pressi di piazza Bernini. Si sono scontrati un tram della linea 9 e uno della linea 16, in direzione dell'ospedale Maria Vittoria. Sul posto sono intervenuti 5 ambulanze, 4 di base e una medicalizzata, i vigili del fuoco e i carabinieri.