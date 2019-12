Muratore cade da impalcatura a muore

(ANSA) - NOVARA, 7 DIC - Un muratore è morto a Novara dopo essere caduto da un'impalcatura. E' accaduto in via Greppi angolo via dell'Archivio, nel centro della città, dove sono in corso interventi di ristrutturazione.

L'operaio, un uomo di 38 anni, è precipitato al suolo picchiando violentemente il capo: i sanitari del 118, intervenuti immediatamente, non hanno potuto che constatarne il decesso. Sul posto anche personale dello Spresal, il servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell'Asl cittadina.