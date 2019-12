Monopattino contro bus, 25enne al Cto

(ANSA) - TORINO, 7 DIC - È ricoverato all'ospedale Cto, intubato e con un grave trauma cranico, il 25enne che ieri a Torino si è schiantato con un monopattino contro il portello di un bus della società di viaggi Hermes Line in sosta in via Borsellino all'angolo con via Nino Bixio.

La dinamica dell'incidente è al vaglio degli agenti della polizia municipale: a quanto si apprende, l'incidente sarebbe stato provocato da una persona, poi fuggita, che avrebbe aperto il portellone all'improvviso per un tentativo di furto. A bordo del mezzo, senza passeggeri, c'era l'autista, che stava riposando, e all'esterno l'altro conducente, impegnato nella pulizia.

In quella zona non è consentita la guida di monopattini.