Centro Norcia con solidarietà Piemonte

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 7 DIC - Inaugurato oggi il centro di comunità di Agriano di Norcia, realizzato grazie alla solidarietà delle comunità dell'alessandrino. E che per questo ha preso il nome di "Ca' Monfra".

Al taglio del nastro, oltre gli abitanti della frazione terremotata, anche una rappresentanza giunta dal Piemonte, con l'attuale sindaco di Casale Monferrato, Federico Riboldi insieme al già sindaco di Coniolo Vincenzo Amich. Quest'ultimo nel 2016, all'indomani del sisma, aveva prestato servizio come volontario della Protezione civile proprio ad Agriano. Ad accogliere la delegazione piemontese è stato il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno. "Oggi - ha detto - è stato messo un altro mattone al muro della speranza con la donazione di questa chiesa che è un luogo simbolo, in cui la comunità di Agriano potrà tornare ad incontrarsi e stare insieme. Siamo grati alle comunità monferrine per questo importante e significativo gesto di vicinanza, a tre anni dal sisma".