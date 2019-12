'Cantine d'Italia' premia 230 'impronte'

(ANSA) - TORINO, 7 DIC - Non una guida per 'super appassionati' ma un'opera per "fare cultura a favore del vino e dei suoi territori". E' l'intento di 'Cantine d'Italia 2020', il volume edito dall'associazione Go Wine, presentato a Milano.

Attraverso un lavoro di selezione di 760 cantine e 4300 vini, i curatori hanno assegnato 230 'Impronte Go Wine' ad altrettante aziende, in tutta Italia, premiate "nella valutazione complessiva su sito (inteso come luogo, anche nelle qualità architettoniche, della cantina), accoglienza e profilo produttivo". Ai vertici la Toscana, con 46 'impronte', seguita da Piemonte (41) e Veneto (34). L'eccellenza delle 'Tre impronte Go Wine' è stata ottenuta da 16 cantine.