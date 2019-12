Gospel benefico in piazza San Carlo

(ANSA) - TORINO, 6 DIC - Domenica 8 dicembre alle 16.30 nella cornice di piazza San Carlo appuntamento natalizia con il Sunshine Gospel Choir con un repertorio che comprende spiritual della tradizione musicale afro-americana, gospel moderni e canzoni di altri generi.Il concerto è a favore della Fondazione "Crescere Insieme al Sant'Anna Onlus." Nel corso dell'esibizione vi sarà la raccolta fondi con i panettoni per la Fondazione in collaborazione con Codè Crai Ovest, Maina e Ascom Confcommercio Torino e provincia. L'appuntamento gratuito, rivolto al grande pubblico, ha il patrocinio del Comune di Torino e della Circoscrizione Uno. Sunshine Gospel Choir si esibisce in diverse formazioni, partendo dai 12 ai 70 elementi, unendo cantanti e musicisti professionisti ad amatori di talento sotto la guida del direttore, cantante e Show Man Alex Negro e ispirati dalla voce del tenore Joe Nicolosi e dal soprano Rosanna Russo.