Aladin il Musical Geniale all'Alfieri

(ANSA) - TORINO, 6 DIC - Arriva al Teatro Alfieri di Torino per il cartellone Fiore all'occhiello Aladin il Musical Geniale, con Leonardo Cecchi (che si è diplomato al Liceo Germana Erba nel 2017) e Emanuela Rei. Lo spettacolo è in scena da giovedì 12 a domenica 15 dicembre. Tornano insieme Maurizio Colombi, regista, autore e attore e Alessandro longobardi, direttore artistico del Teatro Brancaccio, dopo il grande successo di Rapunzel, Peter Pan e La Regina di Ghiaccio, tutti musical ideati e diretti da Colombi.

Il nuovo musical, liberamente ispirato a una delle più celebri novelle orientali de Le mille e una notte, ripercorre le avventure di Aladino e del genio della lampada, in un sontuosa ambientazione medio-orientale con alcune contaminazioni in stile Bollywood nelle musiche originali, negli arrangiamenti musicali, nelle coreografie e nei costumi. La scenografia prevede 24 cambi scena che appariranno e spariranno come d'incanto, avvalendosi di uno spettacolare disegno luci curato da Umile Vainieri.