Metro Torino,via lavori fermata Collegno

(ANSA) - TORINO, 5 DIC - Una picconata simbolica dei sindaci ha dato il via questa mattina ai lavori della stazione metro Collegno Centro. Il cantiere fa parte del primo lotto del prolungamento ovest della metropolitana, lungo 1.750 metri, che comprende anche la stazione Certosa. Infra.To, la società che gestisce i lavori, sta ultimando la procedura di affidamento dei lavori del secondo lotto, 1.650 metri di galleria con due stazioni, Leumann e Cascine Vica, in corrispondenza della tangenziale, e un parcheggio di interscambio interrato da 350 posti.

I lavori dei due lotti, in questo modo, potranno essere eseguiti in contemporanea per permettere l'ultimazione delle attività per la fine del 2023 e la messa in esercizio di tutta la linea da Fermi a Cascine Vica nella primavera del 2024. La stazione Collegno Centro sarà realizzata su corso Francia, all'altezza del mercato, su due livelli.