Suv travolge bambini, ferita dimessa

(ANSA) - TORINO, 4 DIC - E' tornata a casa la bimba di due anni e mezzo travolta da un suv, lo scorso 8 ottobre a Chieri (Torino), davanti al suo asilo. La piccola è stata dimessa oggi dall'ospedale infantile Regina Margherita di Torino. I familiari hanno creato un evento su Facebook per condividere la gioia con chi, pur non conoscendoli, ha pregato per loro. L'appuntamento è domenica 8 dicembre alle 11.30 al parco San Silvestro di Chieri.

"Lo riempiremo di palloncini. Vi aspettiamo! - scrivono sui social - Indicateci se parteciperete, così da organizzarci".

La bambina era stata investita da una Toyota Land Cruiser, parcheggiata su un piazzale in pendenza proprio davanti all'asilo, che era scivolata lungo la strada. L'uomo che ha posteggiato la macchina, fratello di una delle titolari della scuola, è stato denunciato dalla Procura di Torino per lesioni personali stradali gravissime. Ai carabinieri aveva spiegato di aver messo in sicurezza il suv e di aver tirato il freno a mano prima di scendere.