Cirio, Resistenza è nel nostro Dna

(ANSA) - TORINO, 4 DIC - "In un anniversario che ricorda la nostra storia sono felice che il sindaco di Alba, Carlo Bo, e la presidente della Fiera, Liliana Allena, abbiano condiviso la mia idea di assegnare il riconoscimento, quest'anno, alla senatrice Liliana Segre". E' quanto dichiara Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte.

"Non è la prima volta - osserva Cirio - che il Tartufo bianco d'Alba con la sua grande forza mediatica si fa portavoce di temi importanti e difficili. Il tartufo è parte del Dna del nostro territorio così come lo è la Resistenza per cui tantissime persone hanno donato la propria vita tra le nostre colline". "A 70 anni dalla Medaglia d'oro che questa città ha ricevuto - prosegue il governatore - pensiamo non ci sia persona più giusta per accogliere un gesto che ci auguriamo possa contribuire alla memoria. Affinché il passato sia di insegnamento, è fondamentale non dimenticare".