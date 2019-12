Torino, Regione ritira odg su nuova ztl

(ANSA) - TORINO, 3 DIC - La Lega ha ritirato l'ordine del giorno con il quale la maggioranza di centrodestra che guida il Piemonte puntava a tagliare i fondi all'amministrazione pentastellata di Torino se avesse proseguito nel portare avanti il progetto della nuova ztl a pagamento. Lo ha annunciato nell'Aula del Consiglio regionale il capogruppo del Carroccio, Alberto Preioni, alla fine di una mattinata di riunioni dedicate alla ricerca di un'intesa per l'approvazione dell'assestamento del bilancio della Regione.

"Non abbiamo cambiato posizione - chiarisce l'assessore al Bilancio della Giunta Cirio, Andrea Tronzano - l'ordine del giorno è stato ritirato per facilitare i lavori sull'assestamento, che in questo momento è la nostra priorità".