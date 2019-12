Salsiccia di Bra,un festival di 3 giorni

(ANSA) - TORINO, 3 DIC - Un nuovo festival enogastronomico per lanciare definitivamente la Salsiccia di Bra (Cuneo), che si mangia prevalentemente cruda, un prodotto popolare fatto con carni di vitello che si presta anche come ingrediente dell'alta ristorazione. Dal 6 all'8 la cittadina cuneese nota per avere dato i natali a Slow Food e alla rassegna internazionale lattiero-casearia Cheese, fa debuttare 'Bra's', organizzato con Ascom e i consorzi di tutela e il sostegno della Regione Piemonte arruolando tre chef stellati Michelin di Langa e Roero: Massima Camia, Maurizio Garola e Davide Palluda.

La Salsiccia di Bra sarà abbinata a riso, verdure degli orti, pane e formaggio Bra dop. Piatti d'autore, ma alla portata di tutti, che potranno essere gustati al prezzo di 12 euro. Il festival braidese, a ingresso gratuito, è allestito nel 'Movicentro', aperto al pubblico venerdì dalle 18 alle 23, sabato dalle 11 alle 15 e delle 18 alle 23, domenica dalle 11 alle 17.