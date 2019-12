Ritrovati 16enni scomparsi,regalo Natale

(ANSA) - ALESSANDRIA, 3 DIC - "Ringraziamo tutti per il sostegno, le parole e soprattutto grazie a tutti per averci supportato nelle ricerche. I nostri angeli sono a casa finalmente. Il regalo più bello di Natale sono Marika e Nicolò a casa". Così su Facebook Desiree, sorella di Marika, la 16enne scomparsa da casa col coetaneo Nicolò lo scorso 27 novembre e ritrovata ieri sera ad Alessandria.

I due sono stati rintracciati nella tarda serata di ieri, dopo una assenza di cinque giorni, che aveva fatto scattare la denuncia di scomparsa dei genitori e, di conseguenza, le ricerche. "Li hanno trovati grazie a Dio", ha scritto ieri sera su Facebook Tiziana Tonetti, madre di Nicolò.

La polizia indaga ora sui motivi della scomparsa e sul ruolo di una amica dei due minorenni, una ragazza di 25 anni che si sarebbe allontanata con loro, a bordo di un'auto, il giorno della scomparsa.

C'è una denuncia per l'allontanamento da casa dei due sedicenni, ritrovati ieri sera dalla polizia ad Alessandria dopo cinque giorni di ricerche. Si tratta della 25enne sulla cui auto i due amici minorenni hanno girovagato tra Piemonte e Valle d'Aosta. L'accusa nei suoi confronti è di sottrazione di minorenni consensuale. "E' stata una ragazzata", commenta il capo della Squadra Mobile di Alessandria, Marco Poggi, che questa mattina ha ricostruito la fuga dei due giovani, che per non farsi trovare hanno staccato il cellulare e staccato i fili del Gps dell'auto. Dietro la fuga quelli che i poliziotti hanno definito "normali dissidi" tra genitori e figli e, forse, il desiderio d'avventura. I due, di nuovo a casa, si sono detti sorpresi dal clamore mediatico suscitato dalla loro scomparsa.