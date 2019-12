Milano-Cortina: Cirio, ci candidiamo per sport dimostrativi

(ANSA) - MILANO, 03 DIC - Il Piemonte punta ancora a ritagliarsi un ruolo nelle Olimpiadi invernali del 2026, e si candida ad ospitare le gare delle discipline dimostrative.

"Abbiamo posto le basi per fare nella nostra Regione quelle due discipline che non medagliano, cioè le discipline dimostrative che il Cio può decidere di inserire, - ha spiegato il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, a margine di Italia Direzione Nord, in corso a Milano - che potrebbero essere ad esempio lo sci alpinismo e il chilometro lanciato. Non c'è ancora una sede, dovrà essere l'Italia a decidere, allora potrebbe essere che in quella occasione il Piemonte possa essere riconsiderato".

Se abbiamo perso le Olimpiadi, "la colpa è tutta del Piemonte, il Consiglio comunale di Torino ha fatto una delibera nella quale dice 'Olimpiadi no grazie', non è che ce le hanno rubate, è il Piemonte che non le ha volute - ha aggiunto -. Ed è una delle considerazioni negative che io faccio su chi mi ha preceduto perché la Regione avrebbe potuto in qualche modo far sentire la propria voce. Quando mi sono insediato la frittata era già fatta". (ANSA).