Circolo Lettori, un albero speciale

(ANSA) - TORINO, 3 DIC - E' stata Cristina Chiabotto, madrina della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, ad accendere simbolicamente l'albero dei Natale del Circolo dei Lettori. Un albero particolare in cui al posto delle palle e delle classiche decorazioni ci sono i ritratti dei ricercatori, dei medici e del personale dell'istituto di Candiolo per ricordare l'importanza del sostegno anche attraverso donazioni della ricerca per sconfiggere il cancro.

Tra i presenti il direttore Gianmarco Sala, Maurizia Rebola, direttore e presidente della Fondazione Circolo dei lettori e il presidente Giulio Biino.