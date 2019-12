Casa Salute inaugura Poliambulatorio

(ANSA) - TORINO, 3 DIC - Apre a Sandigliano, alle porte di Biella, il Poliambulatorio specialistico diagnostico gestito dal Gruppo Casa della Salute, che ha già altre sedi in Liguria (Genova, Busalla, Albenga) e in Piemonte (Alessandria). Nella nuova struttura sanitaria realizzata a fianco del luxury outlet The Place, verranno assicurate prestazioni di diagnostica per immagini, visite specialistiche e prestazioni di odontoiatria.

E' prevista anche l'attivazione di un punto prelievi, nonché di un servizio di medicina sportiva, di terapie di fisioterapia e di rieducazione funzionale. Tra i promotori del poliambulatorio ci sono il Gruppo Ermenegildo Zegna e Rosario Bifulco, una lunga esperienza manageriale e imprenditoriale in ambito sanitario, a partire dalla fondazione e realizzazione del gruppo ospedaliero Humanitas.

La struttura a regime occuperà 12 addetti, oltre al personale medico, e sarà aperta dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20.