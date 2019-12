Smog: Piemonte, 180 mln per combatterlo

(ANSA) - TORINO, 2 DIC - Tagliare entro il 2030 quasi settemila tonnellate di Pm10 e quasi 10 mila tonnellate di biossido di azoto: per questo obiettivo il Piemonte mette in campo 180 milioni. Lo ha sottolineato l'assessore all'Ambiente della Giunta Cirio, Matteo Marnati, illustrando a 32 sindaci di Comuni a rischio di infrazione il Piano regionale per la qualità dell'aria approvato dal Consiglio regionale lo scorso marzo. "I dati - ha rimarcato Marnati - ci dicono che stiamo lavorando bene, ma non dobbiamo abbassare la guardia".

"Su 12 inquinanti esaminati - ha spiegato - sette che includono anche benzene e piombo rispettano i limiti in tutto il Piemonte. Il Pm10 sfora ancora, ma quest'anno chiuderemo meglio di quello passato".

Il Piano regionale prevede 47 misure, e ci saranno 37 bandi di cui 22 per il rinnovo del parco auto, 5 per le emissioni industriali, 2 per la riqualificazione urbana, 5 in campo agricolo, 4 per la comunicazione, 9 per l'Energia.