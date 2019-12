Torino accende albero Natale luminoso

(ANSA) - TORINO, 1 DIC - Torino si prepara al Natale. Con l'accensione sotto la pioggia dell'albero luminoso di piazza San Carlo, il salotto buono del capoluogo piemontese, la Città dà inizio ai festeggiamenti. Tanti i torinesi che hanno visto illuminarsi l'albero di 23 metri sotto la pioggia, alla presenza della sindaca Chiara Appendino. Aperta anche dai vigili del fuoco la prima finestrella del Calendario dell'Avvento.

"L'accensione dell'albero che questa sera facciamo insieme vuole essere un momento di comunità che speriamo regali un sorriso a chi sta vivendo momenti difficili e ha bisogno di tutto il nostro calore e il nostro affetto", ha detto la prima cittadina dal palco allestito per l'occasione.

Sono 150 gli appuntamenti in programma per queste feste sotto la Mole, che mescolano la magia - liet motive delle feste - e il cinema, a cui Torino dedica il 2020.