Natale solidale a grattacielo Intesa Sp

(ANSA) - TORINO, 1 DIC - Intesa Sanpaolo trasforma, per un giorno, le sue sedi in luoghi di solidarietà. La banca ha accolto nel grattacielo di Torino 300 ospiti, persone in situazioni difficili, offrendo loro la possibilità di pranzare nella mensa, di visitare la serra bioclimatica e di incontrare Pepper, il robot umanoide dell'Innovation Center.

"Quest'anno come segno di particolare attenzione alle persone in difficoltà, Intesa Sanpaolo ha voluto offrire un momento di serenità - spiega il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro -: per un giorno i nostri luoghi di lavoro assumono un compito di accoglienza solidale con un ruolo diverso dal solito. I volontari sono tutte persone di Intesa Sanpaolo; insieme abbiamo vissuto una giornata con un significato speciale".

L'iniziativa rientra in 'NOI INSIEME: Natale 2019', progetto nazionale di condivisione e cultura di Intesa Sanpaolo, che a dicembre nelle sue sedi offre a 2.000 persone in situazione di fragilità pranzi solidali e momenti di intrattenimento.