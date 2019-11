Tff: A white white day di Palmason miglior film

(ANSA) - TORINO, 30 NOV - A white white day del 35enne regista islandese Hlynur Pálmason ha vinto il premio come miglior film al Torino Film Festival. Lo ha scelto la Giuria, presieduta da Cristina Comencini. Ms. White Light di Paul Shoulberg (Usa) si è aggiudicato il Premio del pubblico. Premio per la Miglior attrice a Viktoria Miroshnichenko e Vasilisa Perelygina per il film Dylda/Beanpole di Kantemir Balagov (Russia). Miglior attore a Giuseppe Battiston e Stefano Fresi per Il grande passo di Antonio Padovan. Miglior sceneggiatura a Wet Season di Anthony Chen. (ANSA).