Moncalieri, parte corsa centrosinistra

(ANSA) - TORINO, 30 NOV - È partita la corsa della coalizione di centrosinistra a Moncalieri, guidata dal sindaco Paolo Montagna. La sua squadra è formata da Pd, Lista Civica Montagna Sindaco, PiùEuropa, Demos, Articolo Uno, Sinistra Italiana, Psi.

Inaugurata 'Casa Montagna', comitato cuore pulsante della campagna.

"Sono fiero e orgoglioso della fiducia dei compagni di viaggio, con cui stiamo costruendo il progetto per la Moncalieri del futuro", dice il sindaco Montagna. "Sento forte il sostegno del mio partito, il Pd, a tutti i i livelli e in particolare ringrazio il segretario regionale Paolo Furia e il segretario Provinciale Mimmo Carretta e il Segretario locale Lanè".

Cinque anni fa come oggi Montagna vinceva le primarie. "Chi in questi anni ha remato contro, ha scelto autonomamente di chiamarsi fuori e ritengo questo un segnale di chiarezza - osserva - sarà questa squadra a decidere se e con chi allargare la compagine". Il programma della coalizione sarà definito entro gennaio.