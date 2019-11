La 'Copia dal vero' ha la firma di Bort

(ANSA) - ALESSANDRIA, 30 NOV - Si intitola 'Copia dal vero' ma è un originale di Mario Bort, il vignettista diventato celebre per avere firmato 'Le ultime parole famose' della Settimana Enigmistica. Sarà donato alla Città di Alessandria dai figli, Marina e Paolo Bortolato, nella giornata conclusiva della mostra 'Bort. Al Museo' aperta a Palazzo Cuttica. L'opera verrà consegnata al sindaco, Gianfranco Cuttica di Revigliasco.

Mario Bortolato, in arte Bort, originario di Salzano (Venezia), si trasferì ad Alessandria, dove è morto lo scorso 19 gennaio a 93 anni.

"Un ringraziamento - dicono i familiari - a tutti coloro che, in quest'occasione a diverso titolo, hanno reso omaggio a nostro padre. Proprio interpretando quella che sarebbe stata la sua volontà, abbiamo inteso metterla a disposizione di tutta la cittadinanza". Sarà presente Simona Nicolucci, dell'Associazione rebussistica italiana.