Stanza segreta era serra droga,arrestato

(ANSA) - TORINO, 29 NOV - Un disoccupato di 30 anni, di Forno Canavese, ha trasformato la sua casa in un laboratorio-serra di marijuana. I carabinieri della Stazione di Rivara che, con l'ausilio del cane antidroga Jackie, hanno perquisito la casa di Marco O., hanno sequestrato 10 chili tra infiorescenze e foglie di marijuana e 97 piante di marijuana coltivate all'interno di una serra areata e riscaldata. Quest'ultima era stata ricavata in una 'stanza segreta' dell'appartamento.

Il forte odore proveniente da quella casa e il continuo via vai di persone, a qualsiasi ora del giorno della notte, non è passato inosservato sia ai concittadini del produttore di cannabis che ai carabinieri.

L'uomo è stato arrestato.