Smog, vademecum Torino per far chiarezza

(ANSA) - TORINO, 29 NOV - Un documento di 34 pagine sullo smog è online da oggi sul sito del Comune di Torino. Obiettivo, fare chiarezza e fornire ai cittadini tutte le risposte su cause e conseguenze dell'inquinamento atmosferico, su come le persone possono contribuire alla riduzione delle emissioni e su come possono proteggersene.

Consultando il vademecum si trovano valutazioni sugli effetti dell'esposizione agli inquinanti, anche negli ambienti interni, e consigli sui comportamenti da adottare, inclusi il ruolo dell'alimentazione e dell'attività fisica.

"Ogni anno la nostra città è impegnata per ridurre la morsa dello smog. Abbiamo lavorato con l'Asl Città di Torino e con l'Arpa - spiega illustrando l'iniziativa l'assessore all'Ambiente del Comune, Alberto Unia - perché abbiamo ritenuto necessario fare un'azione chiara di comunicazione rivolta ai cittadini".