Boella&Sorrisi apre Fabbrica cioccolato

(ANSA) - TORINO, 29 NOV - Scoprire i segreti della lavorazione del cioccolato, dalle praline al gianduiotto classico con nocciole Piemonte Igp all'originale Cioccolato Ruby, ricetta dello chef Stefano Silvola. Boella&Sorrisi, premio Chiave a Stella con 'menzione speciale' per miglior esempio di continuità aziendale, apre le porte dei 600 metri quadrati del suo laboratorio torinese per raccontare a grandi e piccini la sua fabbrica del cioccolato.

Nel nuovo stabilimento di via Poliziano tecnologie all'avanguardia si mescolano a lavorazioni artigianali e tecniche che si tramandano da generazioni. Dal mix nascono sfiziosi prodotti, tra cui il 'Sorriso di Torino', prodotto a marchio registrato dal 1960. L'appuntamento, per chi è interessato, è sabato 30 novembre, dalle 9 alle 18.30. Non mancano le degustazioni, con lo chef Saviola pronto ad accogliere i visitatori per una giornata all'insegna della dolcezza.