Tennis: 'Racchette in classe', torna progetto per le scuole

(ANSA) - TORINO, 28 NOV - Dieci lezioni per avvicinare gli alunni delle scuole primarie a tennistavolo, mini tennis e, per la prima volta, palla tamburello. Sport e Salute Spa e Ministero dell'Istruzione propongono anche quest'anno 'Racchette in classe', progetto giunto al sesto anno di attività che si avvale del supporto della Ferrero attraverso Kinder Joy of moving, il progetto di responsabilità sociale che ha l'obiettivo di incrementare e di promuovere l'attività fisica tra i più giovani.

L'iniziativa si articola in lezioni in ambito curricolare e extra-curricolare, effettuate cioè al termine dell'orario scolastico presso associazioni sportive o circoli di tennis. Al termine del progetto, una rappresentativa di ragazzi parteciperà alla Festa Finale Nazionale, in programma il 5 e 6 maggio 2020 in concomitanza gli Internazionali Bnl d'Italia di tennis.

Entro il 20 dicembre, le società e associazioni interessate dovranno accedere alla piattaforma d'iscrizione e formalizzare la propria disponibilità a partecipare. (ANSA).