Maltempo,ancora 330 isolati 581 evacuati

(ANSA) - TORINO, 27 NOV - L'ultima perturbazione è passata oggi sul Piemonte senza creare nuove criticità: le piogge più abbondanti sono state misurate nell'Alessandrino, 77.8 millimetri a Fraconalto, 50.8 a Piano Carrega. Le condizioni meteorologiche sono in netto miglioramento ed è atteso un periodo di bel tempo fino alla serata di sabato, con il vento foenh che venerdì si spingerà fino in pianura, riportando le massime oltre i 15 gradi.

Restano ancora isolate 330 persone, contro le 557 dello scorso weekend, mentre gli abitanti non rientrati nelle loro case sono 581, a fronte delle 624 nei momenti più critici. Nei giorni del maltempo la protezione civile regionale ha ricevuto da 108 Comuni segnalazioni di frane, da 35 di allagamenti e 9 di valanghe.

La Sala Operativa regionale chiuderà la fase di "attenzione emergenziale" alle 24 di questa sera. Verrà ripristinata "la normale sorveglianza del territorio, che comunque - spiega una nota della Regione - è sempre attiva, in maniera attenuata, 24 ore al giorno".