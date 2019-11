Italian Tech Week, Jack Ma ospite onore

(ANSA) - TORINO, 27 NOV - Jack Ma, fondatore del grande gruppo di ecommerce, Alibaba sarà l'ospite d'onore dell'Italian Tech Week 2020, la settimana italiana della tecnologia dal 22 al 26 giugno a Torino. La prima edizione dello scorso giugno ha coinvolto 8.000 persone e 65 tra aziende e istituzioni in oltre 60 eventi. Tra le novità del 2020 una startup arena dove i migliori giovani imprenditori italiani potranno presentare i progetti di sviluppo a investitori specializzati, un programma di seminari rivolti a giovani e a studenti per accompagnarli alla scoperta delle professioni del futuro, una serie di eventi (sia professionali sia per il grande pubblico) dedicati al rapporto tra Tech&Sport, Tech&Arte e Tech&Cibo.

Confermata la formula della Week, iniziativa non profit, inclusiva e aperta al contributo di tutti: ogni azienda o organizzazione può realizzare un evento nella settimana, beneficiando della presenza a Torino di grandi personalità del mondo della ricerca applicata, del venture capital e dell'innovazione.