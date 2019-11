Ivrea dà cittadinanza Segre, sì da Lega

(ANSA) - TORINO, 26 NOV - Il Consiglio comunale di Ivrea (Torino), all'unanimità, ha deciso di conferire la cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre, sotto scorta a seguito delle minacce nei suoi confronti. La proposta, partita qualche settimana fa da un gruppo di cittadini, ha trovato l'accordo di tutti i gruppi politici che fanno parte del Consiglio comunale, dalla maggioranza di centrodestra a trazione Lega ai consiglieri di minoranza di Pd e Movimento 5 Stelle.

Ivrea è soltanto uno dei numerosi comuni che in queste settimane, anche in Piemonte, si sono mobilitati per conferire la cittadinanza alla senatrice a vita.