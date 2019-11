Artigianto soffre,ma zoccolo duro Italia

(ANSA) - NOVARA, 24 NOV - Ci sono la cereria, che realizza uno stoppino in cotone ecologico, l'impresa edile e il liutaio che ricorrono nelle loro attività alle tecnologie di ultima generazione. La Vetrina dell'Eccellenza Artigiana, che si sta svolgendo nella Sala Borsa di Novara, dove sono presenti 35 imprese della eccellenza artigiana piemontese, non è solo l'occasione per conoscere antichi mestieri, ma anche di capire come queste attività hanno saputo rigenerarsi e innovarsi.

"L'artigianato rappresenta il 30% del tessuto imprenditoriale della provincia di Novara", osserva Maurizio Comoli, presidente della Camera di Commercio di Novara che da tredici anni organizza la rassegna con la collaborazione di Confartigianato imprese Piemonte orientale e Cna Piemonte Nord. Burocrazia, tasse, difficoltà nell'accesso al credito i problemi principali segnalati dagli artigiani, un saldo negativo tra aperture e chiusure negli ultimi anni, eppure ancora "lo zoccolo duro - conclude Comoli - del sistema economico italiano".