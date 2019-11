Novara vetrina dell'eccellenza artigiana

(ANSA) - NOVARA, 23 NOV - Ha aperto i battenti questa mattina, nella Sala Borsa di Novara, la 13esima edizione di Vetrina dell'Eccellenza Artigiana. La rassegna, organizzata dalla Camera di commercio di Novara in collaborazione con Confartigianato Imprese Piemonte Orientale, Cna Piemonte Nord e con il patrocinio del Comune di Novara, mette in mostra per due giorni, il 23 e 24 novembre, il meglio del saper fare, del gusto, della qualità del fatto a mano.

Una "occasione privilegiata - osserva il presidente della Camera di Commercio di Novara, Maurizio Comoli - per far conoscere le produzioni più importanti e valorizzare il lavoro di chi le realizza. Un patrimonio che abbiamo voluto valorizzare in questi anni, in un contesto in cui l'attività manuale viene spesso sottovalutata rispetto alle professioni intellettuali".

Protagoniste alla 'Vetrina dell'Eccellenza Artigiana' 34 aziende del Novarese e dell'Alto Piemonte attive in diversi settori. Chi visita il salone Borsa può acquistarne i manufatti e vedere all'opera i 'maestri'.