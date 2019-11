Maina cresce in Gran Bretagna e Usa

(ANSA) - TORINO, 22 NOV - Gran Bretagna e Usa trainano l'export di panettoni e pandoro Maina. L'azienda dolciaria ha rafforzato in questi mesi il suo storico legame con il mercato britannico, dove gli ordinativi sono in aumento del 15% rispetto al 2018. Da quest'anno, inoltre, i prodotti dell'azienda di Fossano saranno distribuiti capillarmente, per la prima volta, in tutti i 50 stati Usa, dove Maina registra un +5% di vendite sul 2018. Cresce anche la presenza in Australia e Spagna.

"La Gran Bretagna e gli Stati Uniti si dimostrano ancora una volta due dei mercati più importanti per i nostri prodotti. Se questo trend sarà confermato, la quota export complessiva sul fatturato 2019 di Maina si prevede in rialzo rispetto al già ottimo 16% dello scorso anno. I gusti stiano cambiando anche all'estero e il panettone, da prodotto di nicchia, icona del Natale 'made in Italy', sta acquisendo sempre più popolarità per la celebrazione delle feste anche dai consumatori locali", commenta Marco Brandani, amministratore delegato di Maina.