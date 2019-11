Juve: Ronaldo si concentra su guarigione, tornerò presto

(ANSA) - TORINO, 22 NOV - "Incentrato sulla mia guarigione per tornare presto": l'infortunio che lo costringe a saltare la trasferta con l'Atalanta non demoralizza Cristiano Ronaldo, che commenta con queste parole la mancata convocazione. L'attaccante si mostra su Instagram al lavoro sul campo con una foto. In bianco e nero. (ANSA).