Aerospazio, Piemonte sede mondiale

(ANSA) - TORINO, 22 NOV - Torino diventa per due giorni sede mondiale dell'aerospazio. Il 26 ed il 27 novembre all'Oval Lingotto si svolge Aerospace & Defense Meetings, unica convention aziendale internazionale per l'industria aerospaziale e della difesa organizzata in Italia. Nelle sei edizioni precedenti sono stati oltre 38.500 gli incontri bilaterali realizzati da 4.239 partecipanti da più di 35 Paesi.

Il settore aerospaziale italiano è settimo al mondo e quarto in Europa. Occupa oltre 50.000 addetti, che salgono a 200.000 se si considera l'intero indotto, e ha un fatturato medio annuo di oltre 15 miliardi di euro, di cui quasi 5,8 miliardi di export.

Le aziende piemontesi rappresentano il 17% dell'export nazionale. "La presenza di un sistema di eccellenze produttive e scientifiche, con grandi, piccole e medie imprese, Università e centri di ricerca, fa del Piemonte uno dei più importanti distretti aerospaziali a livello mondiale", spiega il presidente della Regione, Alberto Cirio.