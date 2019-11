Aeroporto Torino, aree volo e spazio

(ANSA) - TORINO, 22 NOV - Debuttano all'aeroporto di Torino, nel rinnovato Livello Superiore Partenze, le aree tematiche realizzate con Leonardo e Thales Alenia Space. Nella prima area, dedicata alla storia del volo, si trovano 10 modellini di aeromobili scelti dalla collezione della Divisione Velivoli di Leonardo, realizzati artigianalmente, con cui i visitatori possono interagire attraverso dispositivi smart. Nella seconda, dedicata alla scoperta dello spazio, c'è un maxischermo posizionato su una superficie che richiama il suolo marziano, con un modellino in scala del Rover e del satellite che fanno parte della missione ExoMars 2020. Un videogioco, realizzato per l'allestimento di Torino Airport e accessibile in contemporanea fino a tre giocatori, permette di guidare il Rover alla ricerca di forme di vita sul Pianeta Rosso. Cambia anche l'offerta della Food Court con Chef Express, che ha aperto tre punti ristorazione - Mc Donalds, una caffetteria e un self service - con un investimento di 2,5 milioni e 50 assunzioni.