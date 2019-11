Torino viola contro tumore al pancreas

(ANSA) - TORINO, 20 NOV - Torino si illumina di viola in occasione dell'iniziativa 'Facciamo luce sul tumore al pancreas', promossa dall'Associazione Nastro Viola Onlus. Sono tanti questa sera gli edifici illuminati per sensibilizzare l'opinione pubblica a tenere alta l'attenzione su uno dei tumori più aggressivi e con il più alto tasso di mortalità.

In Italia sono 13 mila le persone che ogni anno vengono colpite da questo tumore e la sopravvivenza a cinque anni non è superiore all'8%. In Piemonte e Valle d'Aosta, sono 900 i nuovi casi diagnosticati ogni anno.

Tra gli edifici illuminati la Caserma Bergia, sede della Legione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta, l'ospedale Molinette e la Cupola del Guarini.