Iren, 2 miliardi in sostenibilità

(ANSA) - TORINO, 20 NOV - Iren investirà per la sostenibilità 2 dei 3,3 miliardi previsti nel piano industriale al 2024. Lo ha sottolineato l'amministratore delegato Massimiliano Bianco, nel convegno sull'economia circolare organizzato con Ambrosetti al Castello del Valentino.

"Tra i nostri obiettivi - ha ricordato Bianco - ci sono la riduzione del 5% delle perdite della rete idrica, un aumento dell'8% della raccolta differenziata per abitante e del 12% dei volumi teleriscaldati. Siamo sempre più sostenibili".

Il presidente di Iren, Renato Boero, ha ricordato gli importanti investimenti previsti negli impianti di Borgaro, Reggio Emilia, Santhià, La Spezia e Savona, mentre a Vercelli è in corso di autorizzazione l'impianto che trasforma la raccolta di legno in pallet. "In questi giorni stiamo terminando l'allacciamento alla rete cittadina dell'impianto di termovalorizzatore del Gerbido, che potrà soddisfare il bisogno di 15.000 famiglie. A oggi quasi il 70% dei torinesi è raggiunto dal teleriscaldamento", ha detto Boero.