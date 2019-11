Folclore e danze a l'Artigiano in Fiera

(ANSA) - MILANO, 20 NOV - Ad Artigiano in Fiera (dal 30 novembre all'8 dicembre a Milano, pass gratuito registrandosi su pass.artigianoinfiera.it) vanno in scena i paesi del mondo: musica e canti popolari, folclore e danze tradizionali animeranno i 9 giorni della manifestazione che sarà un'occasione per vivere in prima persona le culture e le tradizioni lontane di 3000 artigiani nei 9 padiglioni della fiera.

Ad Artigiano in Fiera le live performance trasporteranno i visitatori in un giro del mondo tra le tradizioni popolari. Le note dei canti regionali risuoneranno tra gli stornelli romani, la pizzica salentina, lo schioccare delle fruste emiliane, la musica lirica e popolare italiana. Il flamenco, le musiche irlandesi, la ciarda ungherese, il cancan francese. Dall'America Latina alla Cina, dagli Stati Uniti al Medio Oriente esibizioni artistiche tra yoga, live painting, il ritmo ipnotico delle maracas e tanti altri spettacoli trascineranno gli spettatori in una grande festa mondiale.