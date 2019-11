Editoria, a Torino The Publishing Fair

(ANSA) - TORINO, 20 NOV - Da venerdì 22 novembre a domenica 24 si terrà la prima edizione di The Publishing Fair, nuovo evento, ideato da Marzia Camarda e Lorenzo Armando, dedicato ai professionisti dell'editoria. Si parlerà di audiolibri, intelligenza artificiale, editoria scolastica e professionale.

Per tre giorni palazzo Copernico Garibaldi, in corso Valdocco, ospiterà editori e professionisti del libro, come redattori, grafici, service, designer, bibliotecari, sviluppatori di software, ma anche esperti di intelligenza artificiale. "Tra gli imprenditori del settore, da sempre abituati a coniugare nuove tecnologie, innovazione, creatività e artigianato e a sperimentare, si sentiva la mancanza di una casa comune, un luogo dove poter trovare occasioni di alta formazione, di incontro tra domanda e offerta di lavoro, e anche di confronto e riflessione per crescere e creare collaborazioni e reti non solo a livello nazionale. E' nata così l'idea di creare The Publishing Fair", spiegano Camarda e Armando.