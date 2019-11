Donna uccisa in casa, indagano Cc

(ANSA) - NOVARA, 20 NOV - Una donna di 39 anni è stata uccisa nella sua abitazione a Trecate, in provincia di Novara.

L'allarme al 118 ha fatto scattare i soccorsi, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto indagano i carabinieri. E' il secondo delitto in poche settimane a Trecate: lo scorso 2 novembre Rosario Saporito uccise il fratello Daniele e si è costituito dopo alcune ore di fuga ai carabinieri. Nella notte tra lunedì e martedì, invece, una donna è stata accoltellata alla gola a scopo di rapina a Cuneo.