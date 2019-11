Aeroporto,spazio per promuovere Piemonte

(ANSA) - TORINO, 20 NOV - L'aeroporto di Torino ha da oggi il nuovo spazio di promozione turistica del Piemonte. Si trova presso il nuovo Livello Arrivi e si chiama Piemonte in your hands. E' coordinato da Turismo AlpMed e Booking Piemonte, con Regione Piemonte, VisitPiemonte, Turismo Torino, Comune e Camera di Commercio. Presenti all'inaugurazione Andrea Andorno, amministratore delegato di Torino Airport, il presidente della Regione Alberto Cirio, gli assessori Vittoria Poggio e Alberto Sacco. Nello spazio sarà svolta attività di informazione e di promozione degli eventi turistici in Piemonte, ma anche la vendita di servizi turistici. Si potranno acquistare biglietti delle navette per Torino, prenotare transfer individuali e con Booking Piemonte camere di hotel, pasti, pacchetti vacanze.

"Il punto di accoglienza arricchisce il biglietto da visita di benvenuto per i turisti che atterrano a Torino. Un punto di riferimento che mancava nel nostro aeroporto da 7 anni", sottolinea Andorno.