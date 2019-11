Panchina rossa al Tonolli per le donne

(ANSA) - TORINO, 19 NOV - L'Officina Verde Tonolli celebra sabato 23 novembre, con un'apertura straordinaria, la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Tra le iniziative organizzate in via Valgioie 45 dal gruppo di lettura Lib(e)riamoci con la libreria Diorama Kids' associazione Jonathan, ci sarà la pittura di rosso di una panchina in memoria delle vittime di violenza. Previste anche, dalle 15 alle 17, letture e percorsi sensoriali per sensibilizzare e rendere partecipi i cittadini. Il pomeriggio sarà dedicato al tema della prevenzione della violenza sulle donne. Ospiti della giornata, le organizzatrici di Se non ora quando e Patrizia Campo, coordinatrice del centro antiviolenza di Torino.